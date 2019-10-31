Культура

Группа Burito в проекте «Европа Плюс Акустика»

13 ноября гостем проекта «Европа Плюс Акустика» станет группа Burito. В прямом эфире радио №1 в России* музыканты представят свои лучшие хиты в живом исполнении.

Увидеть live-выступление артистов в уникальной VISUAL STUDIO смогут слушатели станции, которые заполнят анкету на сайте europaplus.ru. Участники группы Burito исполнят принесшие им популярность песни «Штрихи», «Мама» и «По волнам», а также расскажут о подготовке своего сольного концерта в Москве.

17 ноября при поддержке «Европы Плюс» музыканты в столичном Crocus City Hall презентуют поклонникам свой новый альбом Samskara. За неделю до этого - с 11 по 15 ноября - в эфире утреннего шоу «Бригада У», на сайте и в социальных сетях будут разыграны пригласительные на шоу.

Онлайн-трансляция проекта «Европа Плюс Акустика» будет доступна на europaplus.ru, в мобильном приложении и в официальном сообществе «Вконтакте». Слушайте Европу Плюс в Пскове на частоте 102.1

*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100К+), АПРЕЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2019, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.