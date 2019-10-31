Культура

Псковские баянисты победили в престижном музыкальном конкурсе

Псковские баянисты в очередной раз подтвердили высокий уровень исполнительского мастерства на международном уровне. Ансамбль баянистов «Концертина» (детская музыкальная школа №4, Псков) стал победителем и обладателем Первой премии III Международного конкурса AccoPremium-2019, который проходил с 31 октября по 3 ноября в городе Речица Республики Беларусь.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музыкальной школе, участие в конкурсе приняли более двухсот талантливых исполнителей всех возрастов из разных стран.

Конкурс был разделен на два тура. Первый отбор проходил по видеозаписям, присланным по электронной почте. Были получены работы из 11 стран. Однако ко второму туру - непосредственно к выступлению в г. Речица - были допущены 250 человек из восьми стран. Это Беларусь, Россия (с самой многочисленной делегацией - 64 заявки из Южно-Сахалинска, Новосибирска, Архангельска и многих др. городов), а также Украина, Молдова, Литва, Латвия, Казахстан и Польша.

Отметим, что ансамбль баянистов «Концертина» хорошо известен псковичам своим творчеством и победами на конкурсах различного уровня. Не так давно ансамбль стал лауреатом Первой степени на областном конкурсе ансамблей русских народных инструментов имени Б.С. Трояновского. Руководит коллективом Ирина Полякова, преподаватель по классу баяна Детской музыкальной школы №4, лауреат Премии Псковского областного комитета по культуре, лауреат Премии имени А.В. Луначарского, обладатель звания «Лучший преподаватель Детской школы искусств России».

Но не только ансамбль «Концертина» порадовал своей победой на конкурсе. Солист ансамбля Алексей Манушин принял участие сразу в двух номинациях конкурса, «Варьете» и «Академической», где соревновался со студентами музыкальных училищ и колледжей, и стал лауреатом двух премий конкурса AccoPremium-2019. Кроме того, юный музыкант удостоен также спецприза - онлайн-урока у члена жюри, известного российского дуэта «SIBDUO» (Санкт-Петербург).

Талантливого юношу хорошо знают не только у себя на родине, но и далеко за пределами псковского края. В этом году Алексей Манушин удостоился также звания «Молодое дарование России».

Добавим, что для участников конкурса состоялись мастер-классы профессора Ростовской государственной консерватории им. С. Рахманинова Людмилы Варавиной и профессора Одесской национальной музыкальной академии, Народного артиста Украины Владимира Мурзы.

Поездка псковских юных музыкантов состоялась при поддержке областного комитета по культуре.