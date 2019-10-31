Культура

Берлинская библиотека получила в дар книги из «Михайловского»

Книги, увидевшие свет силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» и представленные немецкой публике в рамках фестиваля искусств «Русские сезоны в Германии», музейщики из Святогорья передали в дар Берлинской Государственной библиотеке. В их числе всевозможные путеводители по музею-заповеднику, произведения Пушкина, проиллюстрированные разными художниками, художественные альбомы, — рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском».

Руководитель библиотеки Олаф Хаманн поблагодарил руководство Пушкинского Заповедника за возможность «…иметь эти книги в нашем собрании, поскольку приобретение иностранных изданий для библиотеки проблематично», — рассказали в музее.



Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Напомним, что издания из «Михайловского» экспонировали в Берлине в то же самое время, когда в берлинской библиотеке проходила научная конференция «А.С. Пушкин в контексте XXI века», организованная Немецким пушкинским обществом. Специалисты из Пушкинского Заповедника также присутствовали на этих чтениях, участниками которых стали ученые слависты и пушкинисты из Германии, Марокко, России, Литвы, Эстонии и, конечно, сами члены Немецкого Пушкинского общества. Докладчики и слушатели могли задать вопросы не только непосредственно сотрудникам заповедника, но и, например, псковичу, литератору Валентину Курбатову, чьи книги «Пушкин на каждый день» и «Дневник», также вошли в состав пушкиногорской выставки.



В дни работы экспозиции. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В музее отметили также, что когда на конференции речь зашла о различных сценических воплощениях произведений Пушкина, Валентин Яковлевич рассказал собравшимся о Всероссийском Пушкинском театральном фестивале — проекте, который стартовал в Пскове и в Пушкинских Горах четверть века назад, в 1994 году, и поделился своим впечатлением от ряда режиссёрских и актёрских пушкинских работ.

Напомним также, что «Русские сезоны» — это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Музей-заповедник «Михайловское» уже не впервые становится участником «Русских сезонов». Так, осенью прошлого года музей представлял четырёхдневную программу в Италии — в Департаменте гуманитарных, социальных и культурных дисциплин университета города Парма. А весной этого года в Российском доме культуры и науки в Берлине музей экспонировал уникальную выставку «Русский костюм в миниатюре»; кроме того, в те дни в столице Германии были даны представление музейного театра «Петрушкина баловня» и программа «Русские народные игры» по материалам пушкинского времени.