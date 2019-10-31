Культура

Псковско-новгородский ганзейский библиографический указатель станет электронным

Совместная работа Новгородской областной универсальной научной библиотеки и Централизованной библиотечной системы Пскова, изданный к XXIX Международным Ганзейским дням библиографический указатель будет переведён на английский и немецкий языки, а также обзаведется электронной версией, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке.

Как сообщает пресс-служба Централизованной библиотечной системы Пскова, указатель также пополнится ссылками на статьи журналистов из немецкого города Брилона. Такое решение создатели указателя приняли после того, как он получил специальный приз Международного конкурса СМИ «Ганза – связь времен».

Напомним, в указатель вошли журналистские материалы из региональной прессы Пскова и Великого Новгорода за период с 1980 по 2018 год, посвященные участию этих городов в Ганзейском движении, а также подготовке XXXIX Международных Ганзейских дней в Пскове.

Объем сборника - 106 страниц. Указатель издан как книга-перевёртыш (с одной стороны это справочник по новгородским ганзейским публикациям, а в другой – по псковским). Он открывается вступительными статьями журналиста, члена Международного пресс-клуба HANSA- MEDIA Ольги Миронович (город Псков) и доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории НовГУ имени Ярослава Мудрого Марии Бессудновой (город Великий Новгород).

Из этого указателя можно получить исчерпывающую информацию о том, как новгородские и псковские журналисты освещали ганзейскую тематику на протяжении почти сорока лет.

Получая почетную грамоту за издание этого уникального библиографического справочника на торжественной церемонии награждения победителей и призёров Международного конкурса СМИ «Ганза – связь времён», заместитель директора Новгородской областной универсальной научной библиотеки Ирина Морозова и первый заместитель директора Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко подарили сигнальный экземпляр указателя и.п. главы города Пскова Елене Полонской. Они также рассказали о своих дальнейших планах по доработке этого указатели и в частности о том, что его электронная версия (на трех языках) скоро появится на сайте bibliopskov.ru. Это значит, что посетитель сайта сможет кликнуть по названию любой статьи из указателя, пройти по электронной ссылке и прочитать ее оригинал.