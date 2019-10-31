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Культура

Фотография Псковского кремля представлена на фотовыставке в ГУМе

10.11.2019 11:44|ПсковКомментариев: 0

Фотография Псковского кремля представлена на фотовыставке «Русская цивилизация» в ГУМе в Москве. Автор снимка: Виктор Желенговский, сообщается в социальных сетях Туристского информационного центра Псковской области.

Посетители увидели порядка 200 фотографий из разных уголков России. Открытие выставки работ международного фотоконкурса состоялось 15 октября.

«В партнерстве с Главным универсальным магазином самые лучшие работы Международного фотоконкурса "Русская цивилизация" представлены на большой выставке в самом сердце страны. Мы решили показать все самое лучшее и интересное за три года проведения фотоконкурса - всего около 200 работ. И признательны нашим партнерам за возможность сделать это на такой легендарной и всенародно любимой площадке», - сообщил глава ФАДН Игорь Баринов.

Международный фотоконкурс проходил в июле-сентябре 2019 года по пяти номинациям: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва». Его участниками стали порядка 5 тыс. фотографов из 32 стран, которые поделились 19,5 тыс. снимков.

Оценивало работы жюри, в состав которого вошли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, актрисы Ирина Безрукова и Юлия Михалкова, фотографы Максим Мармур, Антон Ланге, Сергей Черных и Алексей Зотов, путешественница, автор одного из популярных инстаграм-аккаунтов России Кристина Макеева, эксперт-урбанист Юлия Зубарик.

Выставка в Главном универсальном магазине в Москве будет работать до 10 ноября, вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей
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