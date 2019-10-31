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Культура

Псковский ансамбль баянистов «Концертина» - победитель международного конкурса «AccoPremium-2019»

10.11.2019 14:25|ПсковКомментариев: 0

Псковский ансамбль баянистов «Концертина» стал победителем международного конкурса «AccoPremium-2019», который прошел в городе Речица Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области. 

Псковичи стали обладателями первой премии конкурса. Солист ансамбля Алексей Манушин членами жюри также признан лауреатом конкурса «AccoPremium-2019». Он завоевал 2-ю премию и 3-ю премии в номинациях «Варьете» и «Академическая», в которых ему пришлось соревноваться с лучшими учениками музыкальных училищ и колледжей. Кроме того, юный музыкант по итогам международного конкурса удостоен спецприза — двух онлайн-уроков у члена жюри, известного российского дуэта «SIBDUO» из Санкт-Петербурга.

Руководитель коллектива «Концертина» Ирина Полякова — преподаватель по классу баяна Детской музыкальной школы № 4, лауреат премии областного Комитета по культуре, лауреат премии имени А. В. Луначарского, обладатель звания «Лучший преподаватель Детской школы искусств России».

Всего в конкурсе приняли участие более 250 музыкантов из России, Украины, Республики Беларусь, Молдовы, Литвы, Казахстана и Польши. В рамках конкурса прошли мастер-классы от музыкантов международного уровня, профессоров консерваторий и музыкальных академий, а также были организованы выставки музыкальных инструментов от ведущих производителей.

Поездка псковичей на конкурс стала возможной при поддержке комитета по культуре Псковской области.

Это был третий Международный конкурс «AccoPremium». Мероприятие стало прочной платформой для того, чтобы о себе могли заявить молодые исполнители. Конкурс создан на основе «Кубка мира» — ежегодного соревнования исполнителей на баяне и аккордеоне, проводимого Международной конфедерацией аккордеонистов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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