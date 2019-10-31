Культура

Почетный гражданин Порхова Мартин Нармонтас презентует новую книгу

15 ноября в 17:00 в Центральной городской библиотеке Пскова пройдет презентация книги Почетного гражданина Порхова Мартина Нармонтаса «Краеведческое путешествие из Пскова в Великий Новгород. Географические названия, истории, легенды, современность», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы презентации.

Мартин Нармонтас – Почетный гражданин города Порхов, которому удалось включить этот город в международное Ганзейское движение, подвижник, создавший необычные проекты: «Ганзейская почта» и «Средневековая школа грамоты». Несколько лет назад он поднял дома архивы, исторические документы и выяснил, что из Пскова в Новгород проходил водный торговый путь, причем через Порхов по рекам Череха, Уза, Шелонь и озеру Ильмень. А в древних документах, написанных на пергаменте по латыни, были упомянуты реки Уза и Черёха, поселение Сланкани (Славковичи) и некоторые «обидные дела» по отношению к ганзейским купцам на водах Узы в XIII – XIV веке. Изучение документов послужило импульсом к созданию новой книги - увлекательного рассказа о Новгороде, Пскове и Ганзе, о четырех столетиях их истории и торговли. В книге представлены средневековые миниатюры, берестяные грамоты, географические карты, словари денежных единиц средневековой эпохи, а главное – приведена подробная историческая топография около ста населенных пунктов на древнем пути из Пскова в Новгород.

Презентацию книги дополнит открытие художественной выставки Юлии Степановой, жительницы Порхова, управляющей отеля «Шелонь». На выставке «Чудный Порхов посетить» будет представлено 20 живописных работ о заповедных местах древней земли.

Псковский активист Владимир Васильев расскажет о своем проекте «Путем древнего волока» с указанием порховских маршрутов пешеходного туризма. Он напомнит, что Порхов был основан Александром Ярославичем (Невским) в 13 веке как пограничная крепость Новгородской земли, укрепляющая водный путь по Шелони из Новгорода в Псков, и поздравит гостей из Порхова с 780-летием со дня упоминания древнего города в летописи.