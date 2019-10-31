Культура

Два «золота» и одно «серебро» завоевала псковской команды по брейкингу на международном чемпионате «Battle of Est»

Воспитанники и преподаватели псковской танцевальной команды «...Хоть Отбавляй!» достойно выступили на международном чемпионате по брейкингу в Эстонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель псковского хип-хоп центра Кристина Кочнева.

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9 ноября в Тарту прошел заключительный в своей истории международный чемпионат по брейкингу «Battle of Est».

Команда «...Хоть Отбавляй!» достойно представила Псковскую область и Россию в целом.

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Псковичи завоевали следующие призовые места:

Первое место в номинации Breaking 1х1 до 12 лет занял Никита Костин (B-boy Poltos)

Первое место в номинации Breaking Командный баттл до 12 лет - Pskov City Breakers (Артем Садуков, Леонид Семенов, Данила Комендант, Елизавета Волкова, Вадим Пыхтин, Александр Гвоздев, Иван Демидов)

Второе место в номинации Breaking Командный баттл до 16 лет - XO crew (Никита Костин, ММария Костина,Родион Линский, Никита Степаненков, Кирилл Зборомирский, Максим Степанов)

В номинации Breaking Командный Баттл Профессионалы - команда Fyxo ( в составе которой находятся наши преподаватели: Кирилл Кочнев, Михаил Овчинников, Давид Киреев). Они вошли в число пяти лучших команд и бились с приглашенными командами.

В соревнованиях принимали участие танцоры из Мексики, Франции, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, России, Беларуси.