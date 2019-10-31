Культура

Молодые исполнители эстрадной песни примут участие в ежегодном конкурсе «Псковская волна»

16 ноября в поселке Дедовичи (Районный центр культуры, ул. Энергетиков, 6) состоится традиционный областной конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Псковская волна», который проводится Центром народного творчества на протяжении 20 лет. В этом году участие примут более 30 солистов и 4 вокальных ансамбля из 15 районов области и городов Пскова и Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре народного творчества.

Каждое выступление будет оцениваться жюри по следующим критериям:

вокальные данные, диапазон

чистота интонации и качество звучания

уровень сложности репертуара

сценическая культура, артистизм

оригинальность и соответствие аранжировки стилю и характеру произведения.

В завершении прослушивания лучшие из конкурсантов выступят в заключительном гала-концерте.

Программа конкурса:

12.00 — конкурсное прослушивание

18.00 — гала-концерт

Напомним, что областной конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Псковская волна» проводится в целях сохранения лучших традиций исполнительского мастерства эстрадной песни, выявления ярких и талантливых имен, совершенствования исполнительской культуры, сценического мастерства, воспитания художественного вкуса, а также активизации участия молодежи в жанрах любительского эстрадного пения.