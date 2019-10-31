Культура

Псковский ансамбль «Бусинки» стал лауреатом конкурса «Невский проспект»

Образцовый художественный коллектив детский хореографический ансамбль «Бусинки» и его старшая группа «Скобарочка» стали обладателями дипломов лауреата и дипломанта IV Международного грантового хореографического конкурса «Невский проспект». Конкурс прошел 8-10 ноября в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМСУ.

На суд жюри ансамбль представил два танца Псковской губернии Опочецкого района «Гусака водить» и «Солома» в постановке Сергея и Ларисы Изотовых.

По результатам конкурса ансамбль «Бусинки» (старшая группа «Скобарочка») завоевал диплом лауреата I степени в номинации народный танец (13-15 лет) и диплом дипломанта I степени в номинации стилизация народного танца (13-15 лет).

Кроме того, ансамбль удостоен специального диплома за сохранение традиций народного танца.

Юные хореографы получили приглашение на закрытый грантовый Всероссийский хореографический фестиваль среди лучших коллективов России 2019-2020 года Кубок победителей, который состоится в октябре 2020 года в Сочи, и на право участия в закрытом проекте IV Национальной премии в области народной хореографии в Сочи с 17 по 20 февраля 2020 года.