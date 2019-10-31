Культура

Составлен список претендентов на «Оскар»

Составлен список номинантов на премию «Оскар» в 2019 году. Как передает «Росбалт», награду могут получить фильмы «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «Паразиты» Пона Джун-хо и «Маленькие женщины» Греты Гервиг - все они претенденты на звание «Лучшая картина».

В списке также «Брачная история», «Боль и слава», «Джокер», «Кролик Джоджо», «Рокетмен», «Два Папы», «История игрушек 4», «Мы» и «Ford против Ferrari».

В категории «Лучшая актриса» поборются Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Лупита Нионго, Сирша Ронан, Элфри Вудард, Джулианна Мур, Элизабет Мосс, Кристен Стюарт и Нора Лум.

«Оскар» в номинации «Лучший актер года» могут получить Хоакин Феникс, Кристиан Бэйл, Эдди Мерфи, Роберт Паттинсон, Адам Драйвер, Адам Сэндлер, Антонио Бандерас, Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Джонатан Прайс.

Церемония вручения «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года и станет 92-й по счету.