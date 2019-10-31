Культура

В Доме офицеров в Пскове состоятся сразу две громкие премьеры

16 ноября в Доме офицеров в Пскове состоятся сразу две громкие премьеры.

В 14.00 зрителей ждет мюзикл для всей семьи «Пираты Карибского моря». Автор мюзикла - Владислав Сташинский, а проходит он при участии ведущих солистов московских музыкальных театров.

Семейный мюзикл «Пираты Карибского моря» приготовил оригинальный сценарий с яркими музыкальными номерами и необычными спецэффектами. Зрители будут в полном восторге от фехтовальных боев и искрометных шуток героев. А красочные декорации сделаны настолько реалистично, что все пришедшие на мюзикл почувствуют колорит морской романтики.

Вместе с отважными героями мюзикла зрителям предстоит проявить настоящий характер, не испугавшись знаменитых ужасных пиратов, обладающих якобы непобедимой силой. Все ребята станут участниками захватывающего морского путешествия к острову сокровищ и помогут находчивой Элизе и смелому капитану Джеку справиться с бандой «бессмертных» головорезов во главе с жестоким капитаном Барракудой и его прихвостнями - глупым пиратом по кличке Толстый Скат и его коварной подругой Муреной.

«Яркие музыкальные номера, фехтовальные бои, и конечно же, колорит морской романтики никого не оставят равнодушными. Вперед, навстречу приключениям!», - заверяют организаторы зрителей.

Возрастная категория 0+.

А уже в 18.00 зрителей ждет искрометная оперетта «Летучая мышь», где главные роли сыграют ведущие актеры одного из московских музыкальных театров.

В основу сюжета положен действительный случай: в Париже на карнавале муж не узнал свою жену и влюбился в «незнакомку». Услышав однажды эту историю, 22-летний композитор Иоганн Штраус, не раздумывая, принялся за создание музыки.

Действие оперетты происходит в Вене.

Обманутая добродетельная жена, решив отомстить мужу за измену, отправляется на бал-маскарад. Там она пленяет своей красотой и обаянием всех мужчин, в том числе и своего супруга. Легкомысленный бонвиван готов лететь за незнакомкой на край света, не подозревая, какой сюрприз ждет его, когда предмет его страсти снимет маску. «Летучая мышь» в афише Московского театра оперетты впервые появилась в 1933 году, а сейчас ее количество спектаклей на сцене театра уже давно перевалило за тысячу.

Возрастная категория 6+.

Билеты можно приобрести в кассе Дома офицеров по адресу: улица Комдива Кирсанова, дом 5 или на сайте.