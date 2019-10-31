Культура

Праздничные новогодние программы подготовил для псковичей Дом офицеров

Дом офицеров начал подготовку развлекательных программ, которые псковичи смогут посетить в период новогодних праздников.

Праздничные программы начинаются 21 декабря и продлятся до Рождества.

Для юных псковичей и их родителей Дом офицеров и молодежный театр «Гротеск» приготовил новогоднюю музыкальную сказку-детектив «Миссия "Снежный фрегат"» (0+).

Необыкновенные приключения героев спектакля перенесут в красочно-яркий волшебный мир сказки.

В конце музыкального приключения, наполненного яркими световыми эффектами, все герои с Дедом Морозом и Снегурочкой соберутся в большой дружный хоровод у главной новогодней елки.

А для подростковой аудитории в зале Дома офицеров пройдут диско-программы «Снежный бунт» (6+). Принять участие в зажигательных танцах смогут учащиеся 4-7 классов.

Юных псковичей ждут поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, световое и звуковое шоу, развлекательная интерактивная программа, а также призы, подарки и много сюрпризов у новогодней елки.

Особое внимание стоит уделить двум премьерным показам нового мюзикла «Ночь перед Рождеством» (0+) хореографического коллектива «Театра танца «Русские узоры», которые состоятся 15 декабря и 7 января.

Новогодний мюзикл «Приключение Маши и Вити» (6+) по одноименному фильму советского времени, окунет зрителей в историю о девочке, которая верит в доброе волшебство, и о мальчике, увлеченном наукой и техникой. Их ждут невероятные приключения, которые помогут им раскрыть свои способности и таланты.

Билеты уже в продаже. Особое ценовое предложение для посещения спектаклей по коллективным заявкам.

Подробная информация на официальном сайте Дома офицеров или по тел. 747-288.