Культура

Певица Zivert впервые выступит в Пскове

21 ноября в КСК «Супер» в Пскове впервые выступит певица Юлия Zivert.

Музыкой и творчеством Юлия Зиверт увлекается с раннего детства. В школьном возрасте начала сочинять первые стихи, занималась актерским мастерством. Позже, вдохновившись творчеством Shakira, Beyoncе и Rihanna, начала карьеру профессиональной танцовщицы, параллельно занимаясь музыкой для души. Уже в более осознанном возрасте Юля приходит к пониманию того, что хочет посвятить всю свою жизнь именно музыке и начинает активно заниматься вокалом.

В 2017 году Zivert выпускает два сингла «Чак» и «Анестезия», а также снимает клипы на данные песни. Широкой аудитории Юля стала известна после выхода дебютного ЕР «Сияй».

Весной 2018 года Zivert представляет свой дебютный мини-альбом, в состав которого вошли 4 трека: «Ещё хочу», «Зелёные волны», «Сияй» и «Океан».

В июне 2018 года Zivert выпускает свой третий клип на заглавный трек ЕР «Еще хочу».

30 ноября Zivert представила новый сингл «Life», который моментально нашел отклик в сердцах людей. Трек держится в топах всех цифровых площадок.

«Этот трек - о жизни, которую мы сами для себя каждый день выбираем: «Наша жизнь это - фристайл. Life в кайф - выбор. Каждое утро нового дня только ты выбираешь, какой будет твоя Life. Оглянись по сторонам, если все вокруг не те, поищи в себе».

Начало концерта - 19.00.

Место проведения: город Псков, Октябрьский проспект, 56.

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