Певица Zivert впервые выступит в Пскове

21 ноября в КСК «Супер» в Пскове впервые выступит певица Юлия Zivert.
Музыкой и творчеством Юлия Зиверт увлекается с раннего детства. В школьном возрасте начала сочинять первые стихи, занималась актерским мастерством. Позже, вдохновившись творчеством Shakira, Beyoncе и Rihanna, начала карьеру профессиональной танцовщицы, параллельно занимаясь музыкой для души. Уже в более осознанном возрасте Юля приходит к пониманию того, что хочет посвятить всю свою жизнь именно музыке и начинает активно заниматься вокалом.
В 2017 году Zivert выпускает два сингла «Чак» и «Анестезия», а также снимает клипы на данные песни. Широкой аудитории Юля стала известна после выхода дебютного ЕР «Сияй».
Весной 2018 года Zivert представляет свой дебютный мини-альбом, в состав которого вошли 4 трека: «Ещё хочу», «Зелёные волны», «Сияй» и «Океан».
В июне 2018 года Zivert выпускает свой третий клип на заглавный трек ЕР «Еще хочу».
30 ноября Zivert представила новый сингл «Life», который моментально нашел отклик в сердцах людей. Трек держится в топах всех цифровых площадок.
Начало концерта - 19.00.
Место проведения: город Псков, Октябрьский проспект, 56.
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