Культура

Творческая театральная лаборатория состоится 21 ноября в Пскове

Псковский областной центр народного творчества проводит творческую театральную лабораторию с участием специалистов театрального жанра: режиссеров народных и любительских театров, руководителей драматических коллективов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЦНТ, в этом году лаборатория пройдет 21 ноября в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина (ул. Пушкина, 13), где руководители любительских театров познакомятся с репетиционным процессом, примут участие в творческом диалоге с профессиональными актерами.

В программе мероприятия запланирован мастер-класс от заслуженного артиста РФ Сергея Попкова и посещение занятий театрального курса ПсковГУ. Для участников театральной лаборатории проведут обзорную экскурсию по театру, а в финале мероприятия гости смогут увидеть постановку по мотивам пьесы Даниэля Наварро и Патрика Одекера «Очень громкая премьера».

Напомним, что проведение творческих лабораторий входит в постоянно действующую систему повышения квалификации для специалистов жанра, проводимую Центром народного творчества. Участие в мероприятиях данного формата стимулирует творческие коллективы к обновлению репертуара, повышает уровень исполнительства и развивает любительский театральный жанр в самых разных его направлениях.