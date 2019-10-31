Культура

Встреча со специалистом нотного архива российского музыкального телерадиоцентра состоялась в Псковского колледже искусств

Студенты и преподаватели специальности «Теория музыки» Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова встретились с выпускницей Алевтиной Кравченко, которая в настоящее время является специалистом нотного архива российского музыкального телерадиоцентра (радио «Орфей»).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, после окончания ДМШ г. Острова Алевтина поступила в Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, а затем продолжила обучение в Санкт-Петербургском государственном университете профсоюзов на факультете звукорежиссуры.

Сегодня - Алевтина работает в нотном архиве Российского музыкального радиоцентра (г. Москва). Как специалист архива занимается оцифровкой редких музыкальных изданий XIX, начала ХХ века - трудов по истории и теории музыки, редких клавиров и партитур. Ещё одним направлением её работы является сотрудничество с современными композиторами и аранжировщиками, музыку которых исполняет оркестр радио «Орфей». Особенно тесные связи наладились у Алевтины с известным российским композитором, аранжировщиком, автором музыки к кинофильмам - Игорем Кантюковым.

Алевтина рассказала будущим музыковедам о своей работе по сохранению творческого наследия русских композиторов. Она отметила, что все знания, полученные ею в колледже, пригодились в профессиональной деятельности.

Добавим, что многие выпускники музыкального отделения колледжа искусств в настоящий момент активно трудятся в различных учреждениях культуры страны – в Мариинском театре, в музее-квартире Н.А. Римского -Корсакова в Санкт – Петербурге, в Санкт-Петербургской государственной филармонии.