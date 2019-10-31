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Экскурсия по Печорскому району состоится 30 ноября

13.11.2019 13:37|ПсковКомментариев: 0

30 ноября состоится экскурсия по пограничной земле - Печорскому району. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, участники побывают не только в известнейшем монастыре и его пещерах, но также изучат снаружи и изнутри гражданскую архитектуру Печор разных эпох - средневековой русской и эстонской (XX век). Множество любопытных историй украсят прогулку по городу.

А затем наступит вторая часть путешествия, в которой запланирован проезд на приграничную территорию (на всех оформляются пропуска). Участников экскурсии ждут потайные тропы, кирхи, церкви, мельницы и атмосферные (если можно так
сказать) кладбища, включая латышское - с красивейшими кованными крестами.

Проводником по Печорскому району будет экскурсовод Дмитрий Беляев, богатым знаниям которого восхищается даже Эрмитаж.

Записаться и получить подробную информацию можно по ссылке и в группе ВКонтакте «Псков и исторические окрестности»

Теги: #печоры
Источник: Псковская Лента Новостей
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