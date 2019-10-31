Культура

Известная московская писательница встретилась с псковскими читателями

Маленькие псковские читатели встретились с известной детской писательницей Ольгой Малышкиной из Москвы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова, член Союза писателей России, лауреат первой премии международного литературного конкурса «Новая сказка - 2015» Ольга Малышкина выступила перед детьми сразу в нескольких псковских библиотеках: в детской экологической библиотеке «Радуга» на улице Новосёлов, в «Библиотеке - Центре детского чтения» на улице Розы Люксембург и в «Библиотеке - Центре общения и информации» на улице Юбилейной.

Финалист конкурса «Книга года. Выбирают дети» рассказала юным псковичам, кто послужил прототипом для героев популярной серии «Невероятный приключения Брыся в пространстве и времени», показала детям пластилиновый мультфильм про кота Брыся, а также несколько буктрейлеров.

Дети узнали, как с помощью кота можно изучать отечественную историю, знакомиться с биографией выдающихся личностей и даже вникать в обстоятельства таких парадоксальных, неподтверждённых событий, как «филадельфийский эксперимент».