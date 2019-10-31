Культура

В Печорах пройдет традиционный ежегодный День любительского театра «Своя игра»

22 ноября, в 12.00 на сцене Печорского районного центра культуры (ул.Свободы, 29) пройдет традиционный ежегодный День любительского театра «Своя игра», где свои театральные постановки покажут четыре народных театра из городов и районов Псковской области. Началом мероприятия станет инсценировка по скороговоркам «Про бобра, Греку и Фросю в сарафане» от Театра «Балагуры» (д. Изборск, Печорский район) под руководством режиссера Марины Жариковой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре народного творчества, в рамках мероприятия зрители увидят три спектакля:

12.30 – «Хорошо там, где нас нет» — спектакль по произведениям С. Носова и Э. Филиппо (Новоржевский народный театр, режиссер Дарина Дементьева)

14.00 – «Глухомань» — спектакль по пьесе И. Муренко (Дедовичский народный театр, п. Дедовичи, руководитель Анна Филева)

18.00 – «Женитьба» — спектакль по пьесе Н. Гоголя (Молодежный театр «Ахтеатр», г. Псков, режиссер Татьяна Комиссаровская)

Помимо постановок участников Дня любительского театра ждет экскурсионная программа и круглый стол, в котором примут участие сотрудники профессионального театра, ведущие специалисты театрального жанра, руководители театральных коллективов и участники театральной творческой лаборатории.

Отметим, что День любительского театра «Своя игра» — это творческая площадка, где происходит обмен опытом, творческими замыслами, что является стимулом к обновлению репертуара, повышает уровень исполнительского мастерства и, в конечном итоге, способствует развитию любительского театрального жанра в самых разных его направлениях.