Культура

Лауреатом международного конкурса стала преподаватель Псковского колледжа искусств Юлия Кононова

Лауреатом I степени Третьего Международного конкурса музыкального искусства имени А.К. Глазунова стала преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Юлия Кононова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, конкурс проходил с 4 по 10 ноября на базе Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова. Участники конкурса - солисты, ансамбли и хоровые коллективы из различных регионов России, СНГ, зарубежных стран.

Инструментальный ансамбль Юлии Кононовой (аккордеон) и Дианы Гасановой (гитара) получил самую высокую оценку жюри конкурса. В его состав вошли: Владимир Соловьев - заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Карелия, заведующий кафедрой народных инструментов Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова, профессор, председатель жюри; Андрей Горбачев–профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заведующий кафедрой струнных народных инструментов, лауреат международных конкурсов; Казис Стонкус –аккордеонист, лауреат международных конкурсов, президент Литовского Национального союза аккордеонистов, профессор университета Витаутаса Великого.

По словам Юлии, важность участия в исполнительских конкурсах трудно переоценить. Для молодых музыкантов – это творческое общение, возможность профессионального роста, а также получение нового сценического опыта.

Юлия Кононова – выпускница Псковского колледжа искусств, закончила Петрозаводскую государственную консерватории им. Глазунова, в настоящее время учится в ассистентуре-стажировке и преподает.