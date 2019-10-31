Культура

Псковичка стала соавтором короткометражки, завоевавшей гран-при Всероссийского конкурса

Две псковички Елена Безденежных и Софья Золотченко приняли участие в третьем Всероссийском патриотическом межнациональном молодежном лагере «Поколение», организованном Федеральным агентством по делам национальностей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, работа команды, в которую входила Елена Безденежных, удостоена гран-при за картину «Не прыгай!». Фильм рекомендован ФАДН к показу на региональных телеканалах и теперь участвует в других творческих конкурсах.

В фильме «Не прыгай!» затронута проблема детского и подросткового суицида. «Эта тема сегодня стоит очень остро. Пусть наше кино станет обращением к подросткам, чтобы они не совершали подобных поступков, чтобы жили и радовались жизни», — отметила победительница конкурса.

В создании кинокартины Елена Безденежных участвовала впервые. За время работы над фильмом она успела побывать в роли сценариста, режиссера и актрисы. «У нас собралась очень разноплановая, но сплоченная группа. В процессе работы мы проявляли большое уважение и внимание друг к другу. Наверно, именно это помогло нам в итоге добиться такого успеха», — заключила она.

Еще одна 19-летняя псковичка Софья Золотченко принимала участие в создании короткометражной кинокартины, которая имела сразу три актуальных сюжета. «Я получила уникальный опыт не только в киноработе, но, главное, в общении с разными людьми. Мы не мыслили национальными стереотипами, а видели в каждом человеке прежде всего человека», — поделилась девушка.

Ежегодный Всероссийский лагерь «Поколение» в этом году собрал 170 участников более чем из 50 регионов России. В программе — мастер-классы, просветительские лекции, встречи с политиками, общественными деятелями, артистами, музыкантами, писателями, которые делились историями своих успехов. Учебная программа также включала практические занятия по командообразованию и деловые игры. Мероприятие ежегодно проводится с целью формирования межкультурного коммуникативного пространства, развития межкультурного и межрелигиозного молодежного сотрудничества.

С короткометражными фильмами, созданными в рамках Всероссийского лагеря «Поколение», можно познакомиться на сайте Федерального агентства по делам национальностей.