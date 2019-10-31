Культура

В Пскове подвели итоги конкурса чтецов по Брайлю

В Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих состоялся ежегодный конкурс на лучшего чтеца по системе Брайля 2019 года «Брайлисты, вперед!».

В конкурсе приняли участие 15 инвалидов по зрению. Среди них ученицы 1 класса коррекционной школы №7 Александра Сипкина и Любовь Горшева. Девочки только начинают изучать рельефно-точечный шрифт, но уже знают алфавит и учатся читать первые слова, рассказали Псковской Ленте Новостей в библиотеке. Для них были специальные состязания по азбуке.

Для взрослых участников конкурса в этом году были выбраны тексты из классической литературы: «Отрочество» Л. Н. Толстого и «Пуделиный язык» А. И. Куприна.

По единодушному мнению жюри победителями стали:

В номинации «Лучший чтец по Брайлю среди детей»:

I место – Любовь Горшева (Псков)

II место – Александра Сипкина (Псков)

В номинации «Лучший чтец по Брайлю среди молодежи»:

I место – Ольга Александрова (Псков)

II место – Елизавета Волкова (Псков)

III место разделили Илья Федоров (Псков) и Дима Шалыгин (Псков)

В номинации «Лучший чтец по Брайлю среди взрослых»:

I место – Анна Шипилова (Печоры)

II место – Е. Голикова (Печоры)

III место – Наталья Мырзина (Псков)

Победители конкурса были награждены дипломами и в подарок получили флеш-карты CD для записи «говорящих книг». Остальным участникам конкурса вручены сладкие призы.