В Пскове подвели итоги конкурса чтецов по Брайлю

В Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих состоялся ежегодный конкурс на лучшего чтеца по системе Брайля 2019 года «Брайлисты, вперед!».
В конкурсе приняли участие 15 инвалидов по зрению. Среди них ученицы 1 класса коррекционной школы №7 Александра Сипкина и Любовь Горшева. Девочки только начинают изучать рельефно-точечный шрифт, но уже знают алфавит и учатся читать первые слова, рассказали Псковской Ленте Новостей в библиотеке. Для них были специальные состязания по азбуке.
Для взрослых участников конкурса в этом году были выбраны тексты из классической литературы: «Отрочество» Л. Н. Толстого и «Пуделиный язык» А. И. Куприна.
По единодушному мнению жюри победителями стали:
В номинации «Лучший чтец по Брайлю среди детей»:
I место – Любовь Горшева (Псков)
II место – Александра Сипкина (Псков)
В номинации «Лучший чтец по Брайлю среди молодежи»:
I место – Ольга Александрова (Псков)
II место – Елизавета Волкова (Псков)
III место разделили Илья Федоров (Псков) и Дима Шалыгин (Псков)
В номинации «Лучший чтец по Брайлю среди взрослых»:
I место – Анна Шипилова (Печоры)
II место – Е. Голикова (Печоры)
III место – Наталья Мырзина (Псков)
Победители конкурса были награждены дипломами и в подарок получили флеш-карты CD для записи «говорящих книг». Остальным участникам конкурса вручены сладкие призы.