Культура

Русских обережных кукол покажут на выставке в Пскове 18 ноября

18 ноября в 13.00 в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В.А. Каверина (ул. Сиреневый бульвар, 3) состоится презентация выставки работ студентов Псковского политехнического колледжа «Кукла не рождается сама».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, под руководством преподавателей учащиеся нарисовали русских обережных кукол. Каждая из них носит свое необычное имя (благополучница, филипповка, барыня, кувадка, крупеничка и др.) и наделена особой силой.

Изготавливая обрядовых кукол, человек пытался привлечь к себе богатство, удачу, успех, защитить ребенка и дом от бед и невзгод. Кукла была не только детской игрушкой, но и сопутствовала человеку во взрослой жизни.

На презентации посетители смогут узнать, для каких целей предназначалась каждая из пятнадцати кукол, представленных на выставке, и попробуют изготовить оберег для колыбели – куклу-купавку.