Культура

Себежанка победила по итогам международного конкурса вокалистов в Чехии

Выпускница Себежской детской школы искусств, а ныне студентка Московской хоровой академии им. В. Попова Варвара Федотова стала обладателем первой премии на 54-ом международном конкурсе вокалистов им. Антонина Дворжака в Карловых Варах (Чехия). Также Варваре вручен приз Словацкого национального театра, который дает ей возможность сыграть роль в профессиональном оперном театре, сообщили Псковской Ленте Новостей в Себежской детской школе искусств.

Конкурс состоял из 3-х туров. В программу первых двух вошли арии из опер зарубежных и русских композиторов. В 3-м туре Варвара в сопровождении оркестра исполнила арию Магды из оперы Дж. Пуччини «Ласточка».

Коллектив школы искусств поздравляет Варвару Федотову с высоким результатом и желает ей успехов и покорения новых творческих вершин.