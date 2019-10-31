Культура

Московский Музей Победы пригласил школьные музеи Псковской области участвовать в новом проекте

На VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме Музей Победы дал старт новому проекту - добровольной сертификации школьных музеев. Стать его участниками могут и школьные музеи Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Программа «Школьный музей Победы» призвана создать единое музейное информационное пространство. Его участникам окажут научно-методическую, организационную, экспертно-аналитическую помощь. Партнеры проекта также будут обмениваться лучшими практиками в области музейной педагогики и в создании уникальных экспозиций и интерактивных форм работы с учащимися.

Присоединиться к программе могут музеи любых образовательных организаций нашей страны. После прохождения сертификации учреждения получат статус партнера Музея Победы и возможность быть представленным в рейтинге лучших школьных музеев России.

Для участия в программе необходимо заполнить заявку или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы.