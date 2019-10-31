Культура

Псковский молодежный «Ахтеатр» покажет военный спектакль о женщинах

Молодежный театр «Ахтеатр» 28 ноября покажет спектакль военный спектакль о женщинах «У войны не женское лицо». Об этом сообщается в официальной группе коллектива в социальных сетях.

Сценарий спектакля написан по книге нобелевского лауреата Светланы Алексиевич и рассказывает о жизни, службе, подвигах и страданиях женщин в годы Великой Отечественной воны. Режиссер — бессменный руководитель коллектива Татьяна Комиссаровская.

Показ состоится в малом зале Городского культурного центра Пскова, в 19:00. Всю информацию о билетах можно узнать в кассе ГКЦ или в социальных сетях.