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Культура

Псковский молодежный «Ахтеатр» покажет военный спектакль о женщинах

17.11.2019 10:58|ПсковКомментариев: 0

Молодежный театр «Ахтеатр» 28 ноября покажет спектакль военный спектакль о женщинах «У войны не женское лицо». Об этом сообщается в официальной группе коллектива в социальных сетях. 

Сценарий спектакля написан по книге нобелевского лауреата Светланы Алексиевич и рассказывает о жизни, службе, подвигах и страданиях женщин в годы Великой Отечественной воны. Режиссер — бессменный руководитель коллектива Татьяна Комиссаровская.

Показ состоится в малом зале Городского культурного центра Пскова, в 19:00. Всю информацию о билетах можно узнать в кассе ГКЦ или в социальных сетях

Источник: Псковская Лента Новостей
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