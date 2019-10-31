Культура

Преподаватель Псковского колледжа искусств Ирина Галковская приняла участие в конференции-фестивале по музыкальной терапии

В конференции-фестивале по музыкальной терапии приняла участие преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Ирина Галковская.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, конференция была организована Российской общественной организацией по музыкальному образованию и Ассоциацией музыкальных психологов и психотерапевтов.

Темы докладов затрагивали актуальные вопросы развития современной российской музыкотерапии на пересечении научных областей медицины, музыкальной психологии и психотерапии, а также социальных практик применения традиционных и современных музыкально-педагогических подходов и технологий.

По словам Ирины Галковской, особый интерес вызвали выступления врачей, которые показали результаты зарубежных и российских исследований, а также поделились личным опытом сотрудничества со специалистами, использующими музыку в комплексной терапии: доктора психологических и педагогических наук, исследователя в области музыкальной психологии и музыкотерапии, профессора Московского педагогического государственного университета и ведущего научного сотрудника Психологического института РАО Аллы Тороповой; врача-кардиолога и педиатра, советника главного врача Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В. И. Кулакова, доктора медицинских наук Екатерины Бокерия; врача-невролога, руководителя Центра экстрапирамидных заболеваний и психического здоровья Федерального медико-биологического центра им.А.И.Бурназяна, к.мед.н., доцента кафедры неврологии РМАНПО Екатерины Бриль; врача-невролога, главного врача «Клиники доктора Аникиной» Марины Аникиной; врача-эрготерапевта, руководителя направления эрготерапии в междисциплинарном центре реабилитации г. Москвы Дениса Дятлова.

Уникальным докладчиком стала Katarina Ursula Seeherr - музыкотерапевт из Германии, которая показала примеры антропософской музыкальной терапии из своей работы в дневном центре для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями в Берлине.

Ирина Галковская отметила, что сильное впечатление произвел на неё мастер-класс доктора педагогических наук, профессора кафедры психологии МГПГУ Валентина Петрушина. «Как преподаватель ряда дисциплин музыкально-педагогического цикла я часто обращаюсь к работам Валентина Ивановича и очень рада уникальной возможности лично побеседовать ним, познакомиться с его новыми публикациями, побывать на его практическом занятии».

«Необходимо отметить, что Пскове накоплен определённый практический опыт работы в музыкально-терапевтическом направлении, в частности – в использовании музыки в работе с детьми и молодёжью с тяжелыми множественными нарушениями развития. Думаю, что практические материалы встречи врачей, ученых, практических психологов и музыкантов-практиков позволят нам и дальше продвигаться в этом направлении», - заключила Ирина Галковская.

Напомним, что музыкальная терапия - это профессиональное применение музыки и её элементов как метода терапии в медицинской, образовательной и повседневной среде с отдельными людьми, группами, семьями и сообществами, стремящимися улучшить качество жизни и оптимизировать свое физическое, социальное, коммуникативное, эмоциональное, интеллектуальное и духовное здоровье и благополучие.