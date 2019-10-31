Культура

Областная библиотека приглашает на программу, посвященную поэту Давиду Самойлову

Российская интеллектуальная общественность в 2020 году встречает 100-летие со дня рождения поэта Давида Самойлова. В преддверии события Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает псковичей 19 ноября в 15.00 на литературно-художественную программу «Давид Самойлов. Слово – не орудье мести», которая пройдет по адресу: ул. Некрасова, 19, проектный офис «Команда 2018».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, встреча состоится в рамках проекта БиблиоТеатр «Прямая Речь».

Давид Самойлов - поэт, писатель XX века. Даже если кто-то не открывал томик его стихов, то песни на его стихи слышали наверняка. Знаменитая «Казачья песня», его песни поют барды, популярные певцы.

В программе прозвучат стихи и отрывки из книги «Поденные записи» в исполнении актеров Псковского областного академического театра драмы им. А. С. Пушкина Наталии Петровой и заслуженного артиста России Виктора Яковлева.