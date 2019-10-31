Культура

Научно-практическая краеведческая конференция «Возрожденный из руин» пройдет в Великих Луках 21 ноября

Научно-практическая краеведческая конференция «Возрожденный из руин», посвященная 75-летию создания Великолукской области (1944-1957 гг.) и началу послевоенного восстановления народного хозяйства, состоится 21 ноября в Центральной городской библиотеке им. М.И. Семевского.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, цель конференции - познакомить участников с работами краеведов по заявленной тематике и обратить внимание на актуальность изучения истории Великолукской области по архивным документам, воспоминаниям, художественно-публицистической литературе.

Организаторами конференции выступают Великолукское городское краеведческое общество, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия г. Великие Луки, Центральная городская библиотека им. М.И. Семевского при поддержке городского комитета культуры.

После открытия конференции пройдет пленарное заседание. Затем участники продолжат работу по секциям «Великолукская область: развитие образования и культуры» и «Великолукская область: события, факты, воспоминания». В докладах, которые прозвучат, будут затронуты такие темы, как восстановление системы народного образования Великих Лук в послевоенный период, этапы восстановления города Великие Луки в фотооткрытках 1940-2000-х гг., неосуществленные проекты восстановления и развития Великих Лук 1940–1960-х гг., восстановление железнодорожного хозяйства в послевоенные годы и многие другие.

Подробнее с программой краеведческой конференции можно ознакомиться здесь.