Культура

В библиотеках Пскова началась «Неделя толерантности»

Библиотеки Пскова подготовили мероприятия, посвященные Международному дню толерантности (International Day for Tolerance), который ежегодно отмечается 16 ноября согласно «Декларации принципов толерантности» ЮНЕСКО, которая была утверждена в 1995 году.

В библиотеке микрорайона Овсище на улице Алехина сегодня пройдет «урок доброты» под названием «На огромной планете». В программе мероприятия беседа о толерантности, чтение притч о доброте, тематические игры по развитию любознательности к культурам разных народов, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской библиотеке.

В детской экологической библиотеке «Радуга» на улице Новоселов началась «Неделя доброты». Посетители этой библиотеки будут каждый день с 18 по 21 ноября читать вслух рассказы Валентины Осеевой о доброте. Кроме того, на этой неделе там откроется выставка «Дорогой дружбы и добра», пройдёт заседание литературной гостиной «В гости к маленькому принцу» и литературная игра «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть».