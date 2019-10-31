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Культура

Локнянская команда «Фиалки» стала победителем второго сезона профсоюзного проекта «Танцетерапия»

18.11.2019 16:55|ПсковКомментариев: 0

В большом зале Дома профсоюзов состоялся финал второго сезона проекта «Танцетерапия», сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе. Напомним, что полуфиналисты, определившиеся в мае, должны были подготовить к завершающей части проекта эстрадный танец. Яркое диско в исполнении команды «Фиалки» сборной работников образования Локнянского района покорил членов жюри и принёс команде победу во втором сезоне «Танцетерапии». Их танцевальная постановка была не просто танцем, а целой историей о том, как женщина смотря телевизор будто сама оказалась по ту сторону экрана и танцевала с артистами. Всего лишь за 4 минуты команда станцевала семь самых известных песен 80-х и 90-х. В качестве главного приза победителям первого сезона были вручены фитнес-браслеты.

Второе место заняла команда «Адреналин» (ППО Великолукской межрайонной больницы), запомнившаяся всем зрителям полуфинала своим кабаре. «Серебро» и рюкзаки с логотипом профсоюзной «Танцетерапии» им достались за исполнение чувственной «самбы», это была не менее яркая и зажигательная постановка. Создав небольшой перфоманс на сцене, они танцевали под переливающиеся огни свето-музыки и покорили зал своей чарующей женственностью.

Приз зрительских симпатий получила команда «Удовольствие» (первичная профсоюзная организация перинатального центра Псков). Команда за долгие месяцы подготовки тоже решила разучить дополнительную танцевальную постановку вне рамок конкурса. Девушки представили свой зажигательный рок-н-ролл в качестве подарочного номера. Призом для команды стали термокружки с логотипом проекта.

Одна из команд финалистов — «УМВДшечки» ( ППО УМВД России по Псковской области) — за время всего второго сезона достигла такого высокого уровня, что приняла решение не участвовать в конкурсе. Поэтому на гала-концерте девушки представили три своих танцевальных постановки в качестве приглашенного коллектива. Все гости отметили высокий уровень подготовки и детально проработанные костюмы команды. Председатель областной организации работников госучреждений и социального обслуживания Наталья Васильева выразила отдельную благодарность девушкам и наградила их благодарственными письмами.

Неожиданным сюрпризом для всех команд стала и особая номинация от заместителя предстедателя Псковского облсовпрофа Андрея Хришкевича «Лучший коллаж», который каждая команда создавала на выездных репетициях. Победителями в этой номинации стала команда «Адреналин», второе место получила команда «Фиалки», третье место досталось «УМВДшечкам».

Специальными гостями концерта стала команда победительница первого сезона «Калинка», которые снова порадовали всех невероятно синхронной «калинкой-малинкой» и зажигательным «рок-н-роллом».

Добавим, что помимо участников финала с гостевыми номерами на гала-концерте выступали и приглашенные коллективы: хореографический коллектив «Сударушки», студия танцев «Что-то новое»; певцы, активисты профсоюза госучерждений и общественного обслуживания вокальный дуэт Анатолия Орлова и Андрея Максимова.

Напомним, что первые занятия второго сезона в рамках  профсоюзного проекта «Танцетерапия» состоялись 2-3 марта 2019 года на базе санатория «Голубые озера». Идею такого проекта подали члены профсоюза работников здравоохранения на одном из тренингов по мотивации профсоюзного членства, рассматривая способы профилактики эмоционального выгорания в среде медицинских работников. Затем к ним присоединились профсоюзные активисты из других отраслей. Руководителем проекта является специалист Псковского облсовпрофа Анастасия Мелещенко, которую участники «Танцетерапии» поблагодарили за совместную работу, терпение и создание самой дружественной атмосферы в ходе репетиций.

Гала-концерт молодежного сезона проекта «Танцетерапия», который реализуется за счет грантовых средств «Росмолодежи» состоится 14 декабря в большом зале Псковского облсовпрофа.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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