Культура

Пушкинский Заповедник ждет гостей на Михайлов день

В четверг, 21 ноября, в день, когда Русская Православная Церковь чтит Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» отметят «музейные именины» и престольный праздник усадьбы Пушкиных.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, по традиции программа музейного праздника первым пунктом включает в себя водосвятный молебен в часовне Михаила Архангела, которая стоит на Еловой аллее, на въезде в сад Михайловского, и крестный ход вокруг дома-музея с освящением усадьбы. Начнут службу в 11.30.

Далее, к 15.00, всех желающих приглашают в большой зал музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Здесь можно будет посмотреть спектакль «Сказковорот», подготовленный учащимися IV курса Псковского областного колледжа искусств (художественный руководитель — Владислав Семёнов). Кукольно-фольклорное действо поставлено по старинным псковским сказкам, которые в разные годы студенты Псковского госуниверситета записали в ходе своих фольклорных практик.

Вход на представление — свободный.

Завершат музейный «Михайлов день» чаепитием с именинным пирогом.