Культура

Стали известны имена стипендиатов губернатора Псковского региона в области культуры и искусства

Подведены итоги отбора кандидатур соискателей на назначение стипендий губернатора Псковской области для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства на 2019-2020 учебный год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском колледже искусств, решением конкурсной комиссии стипендии губернатора Псковской области для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства на 2019-2020 учебный год назначены следующим соискателям: Федору Сидякову (Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского), Виктории Кухаренко (Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина), Варваре Емельяновой (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова), Михаилу Зинину (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова), Андрею Буянову (Санкт-Петербургский государственный институт культуры).

Отметим, что все стипендиаты ведут активную, насыщенную участием во многих творческих мероприятиях жизнь, что подтверждает их стремление к совершенствованию в выбранной профессии.

Так, Варвара Емельянова – постоянная участница нескольких концертных коллективов русских народных инструментов г. Санкт-Петербурга, Федор Сидяков с успехом прошел отбор на участие в Райнсбергском оперном фестивале (Германия) и выступил в опере «Ораци и Куриаци», Михаил Зинин, Виктория Кухаренко - ведут насыщенную концертную деятельность, премьера короткометражного фильма Андрея Буянова «На ощупь» в Пскове вызвала широкий общественный резонанс.

Напомним, что дипломы обладателям стипендий губернатора Псковской области в области культуры и искусства на 2019-2020 учебный год будут вручены на концерте «Юные дарования Псковщины», который состоится 23 ноября в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Начало концерта в 17.00