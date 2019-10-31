Культура

Победителем регионального этапа конкурса «Рождественские песни народов мира» стал студент колледжа искусств

Победителем регионального этапа конкурса «Рождественские песни народов мира» стал студент 1 курса Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Даниил Семёнов (гусли звончатые), преподаватель Ирина Иванова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, отборочный тур конкурса прошёл в рамках Патриаршего международного фестиваля «Песнопения Христианского мира» в БКЗ Псковской областной филармонии. Там же состоялся концерт Патриаршего хора под руководством регента и художественного руководителя фестиваля Ильи Толкачёва, посвященный духовной музыке ХХ века и современных композиторов – Антона Вискова и Андрея Микиты.

Участниками конкурса «Рождественские песни народов мира» стали более 700 человек. Это коллективы и солисты из Белоруссии, Москвы (Зеленоград), Всеволожска, Пскова и Псковской области (Переслегино, Бежаницы, Опочка, Остров, Пушкинские Горы, Печоры).

Отметим, что реализация Патриаршего международного фестиваля «Песнопения Христианского мира» осуществляется в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

По результатам проведения очного и заочного конкурса победители выступят на концерте «Рождественские песни народов мира» в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве 19 января 2020 года.