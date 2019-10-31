Культура

Шесть вокалистов колледжа искусств стали лауреатами конкурса «Псковская волна»

Шесть вокалистов Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова стали лауреатами конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Псковская волна».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, организатором этого традиционного областного конкурса является Центр народного творчества. Конкурс прошел 16 ноября в Районном центре культуры поселка Дедовичи.

В конкурсе приняли участие более 35 солистов и 6 вокальных ансамблей из 15 районов области и городов Пскова и Великих Лук. Каждое выступление оценивалось жюри по следующим критериям: вокальные данные, диапазон, чистота интонации и качество звучания, уровень сложности репертуара, сценическая культура, артистизм, оригинальность и соответствие аранжировки стилю и характеру произведения.

Колледж искусств на конкурсе представили студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады» Алина Анохина, Полина Егорова, Ксения Шляц, Мария Фёдорова, Валерий Огло и студент специализации «Духовые и ударные инструменты» саксофонист Макарий Михайлов.

В завершении прослушивания молодые вокалисты колледжа выступили в заключительном гала-концерте.

Напомним, что областной конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Псковская волна» проводится в целях сохранения лучших традиций исполнительского мастерства эстрадной песни, выявления ярких и талантливых имен, совершенствования исполнительской культуры, сценического мастерства, воспитания художественного вкуса, а также активизации участия молодежи в жанрах любительского эстрадного пения.