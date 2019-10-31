Культура

22 ноября состоится литературный вечер члена Союза писателей России Виты Пшеничной

22 ноября – в преддверии Дня матери - Центральная городская библиотека приглашает на литературный вечер члена Союза писателей России Виты Пшеничной «Все сложится». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Имя Виты Пшеничной известно далеко за пределами Пскова. Она печатается в периодике России, Германии, США, Финляндии, Латвии, Греции, Украины, Израиля, Австрии. Она - автор нескольких поэтических сборников и одной книги прозы, цикла рецензий на стихи разных авторов, критических статей, эссе, постоянный член жюри фестиваля «Словенское поле» (Псков - Старый Изборск) и член жюри молодежного конкурса «Чернильница», где учит юные дарования сражаться с девятью десятыми первого черновика.

Вита Пшеничная - лауреат многочисленных конкурсов, как российских, так и международных, поэт, публицист, критик, лауреат международных литературных конкурсов. Она - финалист и дипломант литературного конкурса «Русский Stil» – 2010» (диплом «Автор – Стильное перо 2010», Штутгарт, Германия) и конкурса «Литературная Вена», также принимает участие в международных мультимедийных литературных фестивалях и конкурсах журналистов.

На вечере пройдет презентация нового поэтического сборника «Мой до тебя путь».

«Вита витальная и диалогичная, она творит свое время, она отражает его, но не как зеркало, а как щит», - так считают друзья поэта.

Начало вечера в 18 часов

Адрес: ул. Конная, 6