Культура

Встреча с автором документальной повести «Была деревня Красуха» пройдет в Пскове

22 ноября в 14.00 в Псково-Изборском объединенном музее пройдет встреча с Валерием Яковлевым.

Валерий Яковлев - один из авторов документальной повести «Была деревня Красуха». Книга написана по материалам переписки и воспоминаниям бывших жителей деревни Красухи – родственников, свидетелей и участников трагедии маленькой Порховской деревни в Великой Отечественной войне и приурочена к памятной дате - 75-летию трагедии деревни Красухи Порховского района Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псково-Изборском объединенном музее, встреча пройдет в рамках проекта «Без срока давности», целью которого является возвращение темы массовой гибели мирного населения в годы Великой Отечественной войны в центр общественной дискуссии, распространение среди молодых россиян достоверной исторической информации о преступлениях нацистов и коллаборационистов на оккупированных территориях.

Проект «Без срока давности» будет проходить в несколько этапов. Первый этап - это поисковые работы на местах массовой гибели гражданского населения в годы Великой Отечественной войны, работа с новыми рассекреченными архивными документами. Второй этап - это подготовка информационного контента (тексты, фото- и видеоматериалы) и просветительская работа. Отдельный этап - съемка документального кино о судьбе мирного населения в годы войны. Для этой работы привлечена киностудия «Ленфильм».

Встреча пройдет в главном здании музея (ул. Некрасова, 7) в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Приглашаются все желающие.