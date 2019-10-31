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Культура

В Пскове откроется выставка, посвященная 45-летию Детской школы искусств

19.11.2019 18:00|ПсковКомментариев: 0

22 ноября в 15.00 в Псково-Изборском музее-заповеднике откроется выставка, посвящённая 45-летию Детской школы искусств Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.  

На выставке будут представлены работы учеников школы искусств, грамоты, награды творческих коллективов, фотографии из истории школы.

Детская школа искусств города Пскова была основана в 1974 году на базе музыкальной школы №3. 

В 1992 году было закончено строительство нового здания на ул. О. Кошевого. С этого момента в деятельности школы начался новый этап: появление помимо музыкального четырех новых отделений повлекло за собой изменение статуса школы.

На сегодня контингент школы составляет более 900 учащихся на отделениях музыкального, хореографического, театрального, художественного искусства и отделении начального эстетического воспитания.

В школе работают два образцовых художественных коллектива: хор «Гармония», хореографический ансамбль «Бусинки», а также хореографический ансамбль «Скобарочка», оркестр русских народных инструментов, театральная студия. Педагоги   школы участвуют в научно-практических конференциях различного уровня – от городских до Всероссийских; совместно со школами Германии, Италии, проводят пленэры, музыкальные, театральные, хореографические фестивали, мастер-классы.

В августе 2015 года Детская школа искусств Пскова вошла в список 50-ти лучших в России.

Школа искусств является инициатором и активным участником международных, областных, городских творческих проектов.  За годы существования Детской школы искусств около 200 выпускников продолжили свое обучение в высших и средних специальных учебных заведениях. Многие из них стали педагогами или профессиональными музыкантами, художниками, архитекторами и работают в различных уголках России, ближнего и дальнего зарубежья.

Выставка будет работать с 22 ноября по 22 декабря по адресу: ул. Некрасова, 7, фойе второго этажа.

Посещение бесплатно.

Источник: Псковская Лента Новостей
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