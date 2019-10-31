Культура

«Собранье пестрых глав» развернут музейщики Михайловского перед жителями и гостями древнего Торжка

Завтра в Тверской области, в музее А.С. Пушкина в Торжке, для посетителей откроют выставку «Собранье пестрых глав» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Репродукция представлена музеем-заповедником «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, в составе выставки - 68 оригинальных акварелей-иллюстраций к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» из серии, которая стала последней работой выдающегося российского графика Юрия Игнатьева. Над «пушкинской темой» художник работал всю свою жизнь, начав творческий путь с иллюстраций к «Онегину», и продолжив «Капитанской дочкой», «Избранными произведениями», «Пиковой дамой». «Иллюстрации Юрия Михайловича к роману отмечены точным знанием эпохи и пристрастным отношением к ней: рисовать человека в цилиндре и в крылатке было для него естественнее, чем своего современника», — отметили в «Михайловском», уточнив, что художник, кроме того, иллюстрировал и других авторов. В его активе более 150 книг, среди которых поэтические сборники Тютчева, Баратынского, Веневитинова, произведения Бомарше, Прево, а также пьесы А. Островского, рассказы Л. Толстого и многие другие художественные произведения.

Репродукция представлена музеем-заповедником «Михайловское».

Изобразительный ряд тверской экспозиции будет дополнен двумя изданиями «Евгения Онегина» - первой его работой 1959 года (в своё время эта книга вошла в список пятидесяти лучших книг года) и последней, к 200-летию со дня рождения поэта, для которой Игнатьев успел сделать 78 акварелей.

В музее также отметили, что передвижная экспозиция из иллюстраций Юрия Игнатьева к «Евгению Онегину» является одной из самых ярких «визитных карточек» михайловского собрания. В разные годы эти работы показывали не только в городах и поселках Псковской области (Псков, Опочка, etc.), но и в набоковском «Рождествено» (Ленинградская область), в музее Дмитрия Веневитинова (Воронежская область), в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина (Москва), в Новгородском государственном объединенном музее-заповеднике и так далее.

Репродукция представлена музеем-заповедником «Михайловское».

В Торжке выставка «Собранье пестрых глав», как планируется, будет работать до 29 февраля 2020 года.