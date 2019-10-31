Культура

Почему на неделю остановились восстановительные работы на кровле Гремячей башне, объяснили в комитете по охране памятников

На кровле Гремячей башне возобновились восстановительные работы, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сегодня, в рамках встречи с журналистами на объекте, председатель комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Наталья Тихомирова рассказала о том, что делается на башне в настоящий момент и почему в течение недели работы на памятнике не проводились.

Напомним, в результате сильнейшего октябрьского урагана в Пскове сильно пострадала кровля Гремячей башни с которой сорвало листы кровельного железа (частично они были повреждены ураганным ветром в прошлом году).

«На данный момент после урагана проводятся первоочередные противоаварийные работы силами Научно-производственного центра, - отметила Наталья Тихомирова . - На прошлой неделе альпинисты уезжали в вынужденную командировку. Поскольку в Псковской области не такое большое количество специализированных сил и техники, мы ожидали их возвращения в регион. В настоящее время хотим завершить работы на крыше». Кроме того, работам мешали сложные погодные условия - проливные дожди создавали опасность для противоаварийных работ на объекте.

В дальнейшем, по словам Натальи Тихомировой, комитетом будет подана заявка на получение финансирования в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» по линии министерства культуры РФ. «Будем ожидать выделения федеральных денег на данный объект, - пояснила председатель комитета. - Хотелось бы, конечно, получить финансирование на полный комплекс работ на данном объекте, так как он достоин этого. Это знаковый объект для Псковской области, я считаю, что необходимо его восстанавливать».

Кроме того, Наталья Тихомирова прокомментировала работу Общественного совета при подведомственном комитете. «Мы не только учитываем их пожелания, мы рады, что они в принципе переживают за памятники культурного наследия, - сказала она. - Хотелось бы выразить им за это отдельную благодарность. Спасибо от лица всей Псковской области, от меня в частности - я всегда рада с ними общаться и всегда их жду».

На настоящий момент на Гремячей башне сделаны частично работы по замене стропильной системы и проводится замена листов кровельного окрытия на профлист. Когда будут окончательно завершены консервационные работы по закрытию контура крыши, сказать пока трудно. На сроки будут влиять многие факторы, в частности, конструктив объекта и погодные условия.