Культура

Две программы приготовил для родителей с детьми Псковский музей к Дню матери

Две программы приготовил для родителей с детьми Псковский объединенный музей-заповедник к Дню матери, который будет отмечаться в ближайшее воскресенье, 24 ноября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, в 11.30 в Приказной палате Псковского кремля (ул. Кремль, 4) пройдет музейное занятие «От Покрова до Наума-Грамотника» построено на основе традиционной культуры Псковского края.

На занятии речь пойдет о традициях осенних и первых зимних праздниках народного календаря: Покров Пресвятой Богородицы, зимние Кузьминки и Наум Грамотник. Культурно-образовательная программа «От Покрова до Наума Грамотника» познакомит с богатыми фольклорными традициями и обычаями этих праздников в крестьянской среде, а также песнями, играми и хороводами.

В 13.00 в Главном здании музея (ул. Некрасова, 7) пройдет музейное занятие «При солнышке тепло, при матери добро». На программу приглашаются родители с детьми, кому интересна история и традиция отношений матери и детей в русских семьях к.XIX – н.XX вв. Культурно-образовательная программа построена на основе детского материнского фольклора с потешками, пестушками и колыбельными, а также пословицами, загадками и играми.

Стоимость посещения программ: дошкольники – 40 рублей, школьники – 60 рублей, взрослые – 100 рублей.

Предварительная запись на программы обязательна по телефону 8-906-223-92-43.