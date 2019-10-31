Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Путь к сердцу машины
Ликвидация меховых изделий
Новогодние программы для детей
Певица Zivert впервые в Пскове
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Где отпраздновать корпоратив?
Вкусные мероприятия
Мембранные сапоги Nordman
«Бригадный Подряд» в Пскове
Монобизнес vs. многопрофильность
Старт «недели №1»
Да будет свет!
Здоровый хлеб со скидкой
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Плати за ЖКУ удобно
 
 
 
ещё Культура 31.10.2019 14:110 В Псковской области пройдет «Культурный марафон» 20.11.2019 13:410 Две программы приготовил для родителей с детьми Псковский музей к Дню матери 20.11.2019 13:220 Приходится отвоевывать каждый сантиметр - специалисты о работах на Гремячей башне 20.11.2019 12:500 Почему на неделю остановились восстановительные работы на кровле Гремячей башне, объяснили в комитете по охране памятников 20.11.2019 12:190 Осенний концерт группы «Слезы счастья» пройдет в ТИРе 20.11.2019 09:090 «Собранье пестрых глав» развернут музейщики Михайловского перед жителями и гостями древнего Торжка
 
 
 
Самое популярное 15.11.2019 08:434 Фото Семенович в купальнике взбудоражило фанатов 13.11.2019 11:2439 Глава Печорского района обложил матом сотрудника полиции. ВИДЕО 15.11.2019 15:315 Псковские медиа: Рейтинг влияния СМИ 19.11.2019 17:2817 Петербургский политтехнолог Петр Бычков может занять пост в администрации Псковской области 14.11.2019 21:287 В Пскове стали реже ходить городские автобусы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Две программы приготовил для родителей с детьми Псковский музей к Дню матери

20.11.2019 13:41|ПсковКомментариев: 0

Две программы приготовил для родителей с детьми Псковский объединенный музей-заповедник к Дню матери, который будет отмечаться в ближайшее воскресенье, 24 ноября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, в 11.30 в Приказной палате Псковского кремля (ул. Кремль, 4) пройдет музейное занятие «От Покрова до Наума-Грамотника» построено на основе традиционной культуры Псковского края.

На занятии речь пойдет о традициях осенних и первых зимних праздниках народного календаря: Покров Пресвятой Богородицы, зимние Кузьминки и Наум Грамотник. Культурно-образовательная программа «От Покрова до Наума Грамотника» познакомит с богатыми фольклорными традициями и обычаями этих праздников в крестьянской среде, а также песнями, играми и хороводами.

В 13.00 в Главном здании музея (ул. Некрасова, 7) пройдет музейное занятие «При солнышке тепло, при матери добро». На программу приглашаются родители с детьми, кому интересна история и традиция отношений матери и детей в русских семьях к.XIX – н.XX вв. Культурно-образовательная программа построена на основе детского материнского фольклора с потешками, пестушками и колыбельными, а также пословицами, загадками и играми.

Стоимость посещения программ: дошкольники – 40 рублей, школьники – 60 рублей, взрослые – 100 рублей.

Предварительная запись на программы обязательна по телефону 8-906-223-92-43.

Теги: #Псковский музей
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Каким вы видите будущее российско-белорусских отношений?
В опросе приняло участие 47 человек
20.11.2019, 13:520 Санаторий «Хилово» предлагает псковичам воспользоваться скидкой 20% 20.11.2019, 13:510 Псковские власти в борьбе с контрафактом делают акцент на межведомственном взаимодействии 20.11.2019, 13:500 Мобильный планетарий будет работать в ТРК «Акваполис» 20.11.2019, 13:480 Депутаты от «Яблока» внесли в регпарламент законопроект об отмене ограничения на проведение публичных мероприятий вблизи госорганов
20.11.2019, 13:410 Две программы приготовил для родителей с детьми Псковский музей к Дню матери 20.11.2019, 13:340 Занятие с детским психологом для волонтеров фестиваля «Кукарача» прошло в Молодежном центре 20.11.2019, 13:300 «Парта Героя» торжественно открыта в Стругокрасненской школе 20.11.2019, 13:220 Приходится отвоевывать каждый сантиметр - специалисты о работах на Гремячей башне
20.11.2019, 13:150 Праздник к Дню матери провели студенты ПсковГУ для учеников Островской коррекционной школы 20.11.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Ириной Богачевой 20.11.2019, 12:580 Пьяного тракториста задержали полицейские в Невеле 20.11.2019, 12:500 Почему на неделю остановились восстановительные работы на кровле Гремячей башне, объяснили в комитете по охране памятников
20.11.2019, 12:460 В Пскове подвели итоги фотоконкурса «Моя малая родина» 20.11.2019, 12:460 В Великих Луках обокрали цветочный магазин 20.11.2019, 12:450 На содержание автодорог южной зоны Порховского района потратят 102,7 млн рублей 20.11.2019, 12:440 Псковская Кадастровая палата: Как продать жилье, купленное на материнский капитал?
20.11.2019, 12:370 Изменено время начала балета «Щелкунчик», который представят в Псковской филармонии 20.11.2019, 12:360 Власти города и общественники помогли псковичам с ограниченными возможностями здоровья 20.11.2019, 12:340 Ужесточена ответственность за организацию незаконной миграции 20.11.2019, 12:310 Коллектив Magic dance из Латвии выступит на финале «Мисс Псков 2019»
20.11.2019, 12:290 В Пскове пройдут Дни норвежской культуры 20.11.2019, 12:290 Псковские производители 11 раз попадались на попытках реализовать фальсификат в других регионах 20.11.2019, 12:271 Псковские активисты ОНФ презентовали проект «Профстажировки 2.0» студентам агротехнического колледжа 20.11.2019, 12:270 Михаил Ведерников поручил подрядчику нарастить темп работ по реконструкции Красинского сельского Дома культуры
20.11.2019, 12:251 Почти четверть детских товаров в России - контрафакт 20.11.2019, 12:250 Фильм «Середина 90-х» покажут в псковском киноклубе Videodrome 20.11.2019, 12:190 Осенний концерт группы «Слезы счастья» пройдет в ТИРе 20.11.2019, 12:092 Даже в крупных магазинах Пскова можно обнаружить контрафакт - Псковская таможня
20.11.2019, 11:570 Интернет-продажи билетов на Октябрьской железной дороге в октябре выросли на 13% 20.11.2019, 11:560 У Мирожского монастыря иномарка сбила дорожный знак 20.11.2019, 11:450 Артснаряд и минометные мины времен ВОВ обнаружены в Великолукском районе 20.11.2019, 11:410 Серия мероприятий с участием детей готовится в Пскове ко Дню матери
20.11.2019, 11:412 Новую воркаут-площадку открыли в Пскове 20.11.2019, 11:341 Почти в три раза увеличилось количество табачного контрафакта в Псковской области - эксперт 20.11.2019, 11:160 Депутат Псковского областного Собрания Ирина Богачева ответит на вопросы псковичей в программе «Подстрочник» 20.11.2019, 11:150 Бизнес и власть обсуждают в Пскове пути противодействия контрафакту
20.11.2019, 11:050 Самого сильного атлета в гиревом спорте выявили в Псковском филиале Академии ФСИН 20.11.2019, 11:020 Хор Троицкого собора выступил с благотворительными концертами в Карамышево и «Хилово» 20.11.2019, 11:001 Из-за возгорания сажи в дымоходе в Псковской области произошло два пожара 20.11.2019, 10:530 С начала года через сервис электронного взаимодействия с операторами связи поступило около 21 тысячи заявок на получение разрешительных документов
20.11.2019, 10:510 Публичные слушания по проекту бюджета Пскова состоятся 27 ноября 20.11.2019, 10:490 Стерлядь и форель выпущены в водоемы Псковской области 20.11.2019, 10:481 7 программ будущего: открыта запись на бесплатное повышение квалификации в ПсковГУ 20.11.2019, 10:410 Пенсионерка получила ожоги при пожаре в Локнянском районе
20.11.2019, 10:114 Мнения псковичей по поводу того, нужно ли делать центр Пскова пешеходным, разделились 20.11.2019, 09:470 «Покровский» приглашает на вкусные и яркие мероприятия 20.11.2019, 09:446 Певец Тима Белорусских сфотографировался с работниками псковского «Макдоналдса» 20.11.2019, 09:402 Названы опасные марки российского творога
20.11.2019, 09:370 Проект бюджета Пскова на 2020 год внесен в городскую Думу 20.11.2019, 09:310 В Локнянском районе оштрафована организация, незаконно добывавшая песок 20.11.2019, 09:270 Благотворительный фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги» предлагает на базе псковских школ создать добровольческие отряды 20.11.2019, 09:271 Житель Дедовичского района осужден за хранение высушенного дикорастущего мака
20.11.2019, 09:223 Ученые назвали основную причину возникновения рака 20.11.2019, 09:090 «Собранье пестрых глав» развернут музейщики Михайловского перед жителями и гостями древнего Торжка 20.11.2019, 09:010 Топилин рассчитывает, что МРОТ будет повышен с 2020 года на 850 рублей 20.11.2019, 09:000 ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
20.11.2019, 08:550 Журнал Maxim назвал самую сексуальную россиянку 20.11.2019, 08:5117 Эстония напомнила о требованиях к России вернуть «аннексированные территории» 20.11.2019, 08:500 Угрожавший застрелить себежского полицейского гражданин Молдовы оштрафован на 50 тысяч рублей 20.11.2019, 08:440 Ремонт по выгодным ценам: обзор свежих акций от «Стройбазы на Алмазной»
20.11.2019, 08:411 Финалистки конкурса «Мисс Псков» сели за штурвал карта. ФОТО 20.11.2019, 08:360 Это коллектив, который нужно слушать вживую: Николай Хондзинский о концерте Мариинки в Псковской филармонии 20.11.2019, 08:361 Водитель «Ленд Ровера» сбил мальчика в Великих Луках 20.11.2019, 08:250 Результаты некоторых работ ЕГЭ-2019 могут быть аннулированы
20.11.2019, 08:192 Россияне стали больше ценить свободу слова - опрос 20.11.2019, 08:134 Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году 20.11.2019, 07:593 Наказание за шумное поведение планируют включить в КоАП 20.11.2019, 00:491 Сборная России по футболу забила 5 мячей в последнем отборочном матче Евро-2020
19.11.2019, 23:420 МВД предлагает перевести медсправки для получения водительских прав в электронный вид 19.11.2019, 22:113 Администрация Пскова не планирует закрывать бани банно-прачечного комбината 19.11.2019, 21:500 Первые 100 тысяч электронных паспортов будут изготовлены в первом полугодии 2020 года 19.11.2019, 21:191 На улице Декабристов в Пскове тротуар не проложат из-за частной застройки
19.11.2019, 21:165 Медведев заявил о серьезных разногласиях России и Белоруссии 19.11.2019, 21:0711 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: не дай бог они решат реставрировать Гремячую! 19.11.2019, 20:371 Власти Пскова рассчитывают открыть полосу движения у перекрестка Инженерной и Индустриальной в декабре 19.11.2019, 20:020 Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.