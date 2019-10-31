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Культура

Приходится отвоевывать каждый сантиметр - специалисты о работах на Гремячей башне

20.11.2019 13:22|ПсковКомментариев: 0

На кровле Гремячей башне возобновились восстановительные работы, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В процессе принятия противоаварийных мер специалистам пришлось столкнуться с рядом сложностей, что привело к временной приостановке работ.

По мнению директора «Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области» (НПЦ) Алексея Калиненко, все разрешительные документы на проведение работ были оформлены очень быстро. «Здесь с такой скоростью оформили всю документацию! Я, например, нигде не видел, чтобы так быстро вышли на объект после аварии, - отметил он. - Это первый такой случай на моей памяти в России. Когда ураганом страшнейшим сорвало 80 метров боевых ходов на Кремле, их делали только спустя четыре года».

Две недели назад кровля Гремячей башни была запротезирована специалистами. «Потом нас с кровли, прямо скажем, смыло из-за ливней, - сказал Алексей Калиненко. - В выходные безостановочно шли дожди, намокло все оборудование, было просто опасно находиться на башне».

Председатель комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Наталья Тихомирова, находившаяся также на встрече с журналистами, добавила, что рабочим в принципе было сложно закрепиться на объекте из-за его специфики.

«Памятник очень интересный, оригинальный и технически сложный, - пояснил Алексей Калиненко. - Туда, действительно, ни на чем не попасть - даже с помощью специальных средств и вышек, которые есть в области у МЧС: башня стоит в таком месте, при этом она такой высоты, что самые современные вышки туда не могут достать». Наталья Тихомирова процитировала сообщение экспертов МЧС, которые выезжали на местность на АКП-50 - это автовышка с длиной стрелы 50 м (максимальная длина стрелы в области). Оборудование не могло встать на объекте из-за мягких грунтов и уклонов. Допустимый угол наклона площадки не более 3 градусов, масса вышки - 36 тонн, длина 12 м, была опасность попросту опрокинуть технику. В итоге - на башню забирались альпинисты (методом «карабкания», как пошутили рабочие).

Стандартно на данном объекте работает бригада из 4 промышленных альпинистов - два внизу, два наверху. Как пояснил Алексей Калиненко, это нормальная технологическая ситуация: больше человек на верху башни размещать попросту опасно. Кровля обшивается обыкновенным кровельном железом, не специализированным, это стандарт, который используется на кровельных системах по всей стране.

«Мы запротезировали стропильную систему, частично сгнившую, - дополнил информацию директор НПЦ. - Сегодня сделаем обрешетку и накроем кровлю листовым железом. Каковы сроки, сказать сложно: все зависит от скорости работ. Каждый гвоздь приходится руками подавать на веревках. Сегодня уже третий полный день работы - двигается все, конечно, но гарантировать, что сегодня к трем часам мы закончим, я не могу. Каждый сантиметр приходится отвоевывать».

По словам специалиста, этот объект в идеале необходимо обвязывать снаружи и изнутри лесами, но это дорого. Сама постановка лесов будет дороже работ, которые делаются сейчас на кровле. В настоящий момент это экономически бессмысленно.

Наталья Тихомирова напомнила, что данным объектом на праве собственника распоряжается МТУ «Росимущество по Псковской и Новгородской областям». «Администрация Псковской области со своей стороны взяла на себя обязанности и помогает в проведении данных работ, так как это объект, значимый для региона, - отметила председатель комитета. - Но обременение текущего содержания данного объекта все же относится к полномочиям Российской Федерации».

Рассказывая о том, как согласовывались работы на башне, Наталья Тихомирова выразила отдельную благодарность аппарату администрации Псковской области, МЧС, предоставившее спецтехнику и помогавшее со строительными материалами, сотрудникам НПЦ, которые внепланово с чрезвычайной быстротой начали работы. Также она отметила слаженность работы с МТУ «Росимущество», которые оперативно согласовали проведение работ на данном объекте. «Мы делали все, что было в наших силах. Люди сейчас работают на кровле с риском для жизни, здесь сделано все, что возможно и невозможно», - заключила Наталья Тихомирова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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