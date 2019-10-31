Культура

Псковский баянист стал лауреатом международного конкурса в Санкт-Петербурге

С 13 по 17 ноября в Санкт-Петербурге прошел ХIII-й Международный детско-юношеский музыкальный конкурс «Теремок».

Участники конкурса - ансамбли и солисты от 7 до 18 лет. В жюри вошли профессора и доценты ведущих творческих вузов, известные музыканты и творческие деятели Санкт-Петербурга и Москвы, сообщили Псковской Ленте Новостей в детской музыкальной школе №4.

От Пскова в конкурсе участвовал учащийся детской музыкальной школы №4 Алексей Манушин (преподаватель Ирина Полякова).

Он не в первый раз пробует свои силы на этом конкурсе. Дважды он становился лауреатом и победителем в сольной номинации и один раз в составе ансамбля «Концертина». Алексею 15 лет, но по положению конкурса, он не мог участвовать в своей возрастной категории 13-15 лет, так уже побеждал в ней. Поэтому в этом году юноша выступал в самой взрослой возрастной категории этого конкурса, 16-18 лет, где обычно участвуют студенты профессиональных музыкальных заведений.

Отыграв конкурсную программу, в которую вошли произведения И.С.Баха, П.Макконена, В.Власова, Алексей Манушин стал лауреатом 1 степени. После конкурсных прослушиваний декан кафедры баяна и аккордеона Санкт-Петербургской государственной консерватории им.Н.А.Римского-Корсакова предложил юноше продолжить обучение в музыкальном училище при консерватории.

Отметим, что Алексей Манушин – неоднократный обладатель стипендии Псковской области «Юные дарования Псковщины», дважды ему присуждалось звание «Молодое дарование России».

Завершился XIII Международный конкурс «Теремок» церемонией награждения, которая прошла в концертном зале театрально-концертного комплекса «Карнавал», а также гала-концертом с участием в том числе нашего земляка, Алексея Манушина и неповторимого ансамбля «Терем-квартет».