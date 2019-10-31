Культура

Себежская «Рассыпуха» стала лауреатом международного проекта «Салют талантов» ArtCon Dance

С 16 по 19 ноября IX Суперфинал международного проекта «Салют талантов» ArtCon Dance состоялся в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие более 3000 талантливых хореографов из 76 городов России, а также Казахстана, Белоруссии, Эстонии и Литвы. Конкурсные состязания проходили в 4-х лучших залах северной столицы. И участвовали в них лучшие из лучших, а именно обладатели Гран-при и лауреаты I степени конкурсов проекта «Салют талантов» фестивального сезона 2018-2019 учебного года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Себежской ДШИ, в состав жюри вошли представители самых уважаемых и именитых ансамблей России и СНГ – ГАХА «Березка», ГААНТ им. И. Моисеева, Государственного академического ансамбля танца Беларуси, ансамбля танца «Россияночка», ансамбля песни и пляски Западного военного округа, ГААТ Сибири им. М. Годенко, Центрального пограничного ансамбля ФСБ России.

«Рассыпуха» представила на суд зрителей и компетентного жюри «Псковскую барыню», основанную на региональном материале. Выступление коллектива было высоко оценено членами жюри. По итогам конкурса «Рассыпуха» стала лауреатом II степени. Благодарственными письмами за большой вклад в развитие творческого потенциала детей и помощь в сохранении культурного наследия страны награждены руководители коллектива Изотова Лариса Александровна и Изотов Сергей Николаевич.

В рамках фестиваля состоялся образовательно-развлекательный форум, на котором, в течение второго конкурсного дня все участники, а также их преподаватели и родители смогли принять участие в различных мастер-классах и игровых программах. Завершился конкурс большим и ярким концертом, который прошел в БКЗ «Октябрьский».