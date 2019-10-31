Культура

Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело Луначарского», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодняшняя программа будет вновь посвящена музыке. В гостях у ведущего Дмитрия Волхонова музыканты групп «Слезы счастья» и МВВМ, которые в субботу вечером выступят в клубе «ТИР».

Звоните в эфир по телефону 567372 и задавайте вопросы гостям студии. Но это не все! В прямом эфире музыканты разыграют бесплатные билеты на свой концерт. Выиграть их можно, дозвонившись в студию и правильно ответив на вопросы, которые зададут музыканты.

Намеки на вопросы, которые будут заданы, на своей странице в соцсетях оставил лидер группы «Слезы счастья» Денис Кугай:

1. Вопрос о последнем кавере в исполнении «Слёз»

2. Вопрос от МВВМ об их названии;

3. Вопрос от «Слёз» о музыкальных новинках Британии этого года, феминизме и кантри;

4. Вопрос от МВВМ об их составе.