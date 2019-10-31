Культура

В Бежаницах завершается капремонт Центра культуры

В Бежаницах в рамках национального проекта «Культура» завершается капитальный ремонт районного Центра культуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, в настоящее время на объекте произведено более 70% всего объема ремонтных работ. Полностью заменена кровля и окна, закончено устройство вентилируемого фасада, установлены перегородки и завершена перекладка коммуникаций. Строителям осталось провести внутренние отделочные работы в помещениях. Капитальный ремонт идет в соответствии с графиком и завершится до конца года. На эти цели направлено более 11 млн рублей консолидированного бюджета.

Ранее к Центру культуры был пристроен концертный зал, где планировалось проводить основные праздники, творческие встречи и репетиции коллективов. Однако для проведения всех культурных мероприятий этого помещения оказалось мало, сообщила заместитель главы администрации Бежаницкого района Елена Иванова. «Здание самого центра было аварийным и опасным для пребывания. После завершения ремонта у нас появятся дополнительные возможности полноценно развивать в Бежаницах культурную самодеятельность», - отметила она.

В обновленном здании будут заниматься творческие группы всех возрастов, в том числе и любительское объединение «Душа». Руководитель коллектива, мастер декоративно-прикладного творчества Вера Максимова в марте 2019 года была удостоена почетного звания «Душа земли Псковской».

Напомним, в Псковской области в этом году по национальному проекту «Культура» идет также реконструкция Красинского сельского дома культуры Палкинского района, проводится модернизация материально-технической базы Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, Детской музыкальной школы № 1 им. М. П. Мусоргского, Себежской детской школы искусств и Новоржевской детской школы искусств им. Б. С. Трояновского. Кроме того, по программе «Цифровая культура» национального проекта «Культура» в регионе открыт четвертый виртуальный концертный зал в Острове, а в следующем году планируется открыть еще две такие же площадки в других районах области.