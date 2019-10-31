Культура

Подведены итоги конкурса на присуждение ежегодной премии «Юные дарования Псковщины»

Подведены итоги конкурса на присуждение ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» победителям международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов по итогам 2018-2019 учебного года. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по культуре.

Победителями конкурса признаны следующие участники:

Номинация «Музыкальное искусство»

Елисей Альт, 2007 г.р. МБУДО «Детская школа искусств» г. Великие Луки, преподаватель - Насридинова Ирина Ивановна. Инструментальное исполнительство. Фортепиано.

Дарья Данильченко, 2006 г.р. МБУДО «Детская школа искусств» г. Великие Луки, преподаватель – Буйко Юлия Евгеньевна. Инструментальное исполнительство. Фортепиано.

Илья Иванов, 2008 г.р., МБУДО «ДМШ 1 им М.П. Мусоргского» г. Великие Луки, преподаватель – Потехина Майя Геннадиевна. Инструментальное исполнительство. Духовые инструменты. Класс флейты.

Алина Жолобова, 2005 г.р., МБУДО «ДМШ 1 им М.П. Мусоргского» г. Великие Луки, преподаватель – Румянцева Любовь Олеговна. Вокальное исполнительство.

Светлана Ендальцева, 200 г.р., ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова», преподаватель - Иванов Андрей Сергеевич. Инструментальное исполнительство. Фортепиано.

Елизавета Слезкина, 2003 г.р., МБУДО «ДМШ №1 им. Н.А. Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель - Рошка Елена Борисовна. Инструментальное исполнительство. Струнно-щипковые инструменты. Гитара.

Алексей Колосов, 2008 г.р., МБУДО «ДМШ №1 им. Н.А. Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель – Чудина Ирина Александровна. Инструментальное исполнительство. Фортепиано.

Василий Черотченко, 2008 г.р., МБУДО «ДМШ №1 им. Н.А. Римского-Корсакова» г. Пскова, преподаватель – Герасимова Наталья Станиславовна. Инструментальное исполнительство. Фортепиано.

Никита Цыкунов, 2004 г.р., МБУДО «Детская музыкальная школа №4», преподаватель – Полякова Ирина Андреевна. Инструментальное исполнительство. Народные инструменты. Баян.

Алексей Манушин, 2003 г.р., МБУДО «Детская музыкальная школа №4», преподаватель – Полякова Ирина Андреевна. Инструментальное исполнительство. Народные инструменты. Баян.

Прасковья Новикова, 2006 г.р., МБУДО «Детская школа искусств» г. Великие Луки, преподаватель – Прищепа Галина Николаевна. Инструментальное исполнительство. Струнно-смычковые инструменты. Скрипка.

Елизавета Колесникова, 2006 г.р., МБУДО «Детская школа искусств г. Новосокольники», преподаватель – Королева Лилия Владимировна. Инструментальное исполнительство. Струнно-щипковые инструменты. Гусли.

Глеб Семенов, 2009 г.р., МБУДО «Детская музыкальная школа №2 им. М.П. Мусоргского, преподаватель – Семенова Татьяна Сергеевна. Инструментальное исполнительство. Фортепиано.

Дмитрий Ромачевский, 2008 г.р., МБУДО «Детская музыкальная школа №2 им. М. П. Мусоргского, преподаватель – Санжак Любовь Иосифовна. Вокальное искусство. Сольное пение.

Мария Семёнова, 2010 г.р., МБУДО «Центр дополнительного образования детей» г. Пустошка, преподаватель – Семенова Елена Александровна. Инструментальное исполнительство. Фортепиано.

Ольга Янкевич, 2004 г.р., МБУДО «Центр дополнительного образования детей» г. Пустошка, преподаватель – Алексеева Татьяна Васильевна. Инструментальное исполнительство. Фортепиано.

Кристина Маркелова, 1999 г.р., ГБПОУ Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, преподаватель – Курчавова Марина Михайловна. Вокальное исполнительство. Музыкальное искусство эстрады.

Номинация «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство»

Виктория Шейбакова, 2002 г.р., МБУДО «Детская художественная школа города Пскова», преподаватель - Цветков Олег Николаевич. Изобразительное искусство. Живопись.

Ольга Зинина, 2003 г.р., ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова», преподаватель - Зинина Мария Борисовна/ Зинин Константин Александрович. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

Номинация «Хореографическое искусство»

Артем Тихомиров, 2004 г.р., МБУДО «Себежская детская школа искусств Псковской области» г. Пскова, преподаватели – Изотова Лариса Александровна, Изотов Сергей Николаевич. Хореографическое творчество.

Напомним, концерт-награждение премии «Юные дарования Псковщины» и победителей конкурса «Стипендия губернатора Псковской области для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства» состоится в БКЗ филармонии 23 ноября. Начало в 17.00.