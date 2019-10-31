Культура

Слет пушкинских доброхотов пройдет в «Михайловском»

Завтра, 23 ноября, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начинает работу традиционная, уже XVIII конференция доброхотов. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в нынешнем году волонтерский слет посвящен 220-летию со дня рождения поэта; назван он «Глаголом жги сердца людей».

В программе конференции - два пленарных заседания, где запланированы выступления членов и руководителей волонтерских объединений из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, поселка Языково (Ульяновская область), Выборга (Ленинградская область), Зеленограда (Московская область), Набережных Челнов. Отчет о летнем доброхотском сезоне завершающегося года собравшимся представит начальник отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского Заповедника Татьяна Кононова.

Всего же для докладов и сообщений заявлено тринадцать тем, среди которых: «Лагерь доброхотов как ресурс в профилактике профессионального выгорания педагогов» (докладчик - Ольга Крайнова, учитель истории и обществознания Вещевской основной школы; Ленинградская область), «Лето в Лукоморье» - программа для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями» (докладчик - Светлана Назаркина, методист дошкольного отделения псковского Центра лечебной педагогики), «Ценности и увлечения современной молодежи» (докладчики - Вероника Блинкова, Ксения Кондратьева, Дарина Нестерова, Валерия Титова, и Ульяна Шкурина, доброхоты из города Зеленограда) и другие.

Во второй день работы конференции состоится круглый стол по вопросам доброхотского сезона-2020. Также в рамках волонтерского съезда запланировано открытие выставки, подготовленной молодежью из Санкт-Петербурга - отрядом под руководством историка и археолога, кандидата педагогических наук, лауреата национальной премии «Хранители наследия» в номинации «Доброхотство» Всеволода Пежемского. Побывают участники конференции и на экскурсии «Пушкиногорье в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.)».