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Культура

Студенты Псковского колледжа искусств посетили Санкт-Петербургский Международный культурный форум

23.11.2019 11:16|ПсковКомментариев: 0

Студенты специальности «Теория музыки» Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова посетили два музыковедческих мероприятия Санкт-Петербургского Международного культурного форума.

Как рассказала Псковской Ленте Новостей преподаватель колледжа, музыковед Лариса Никитина, представители колледжа побывали на пленарном заседании Инаугурационной сессии Союза молодых ученых Региональной ассоциации восточнославянских стран Международного музыковедческого общества и круглый стол на тему «Актуальные проблемы современного музыкального театра».

В ходе пленарного заседания были обсуждены перспективы развития мировой и российской музыкальной науки. На заседании выступили ведущие музыковеды из России, Белоруссии, Словении, Турции, Китая. Особым событием стала речь ныне действующего президента международного музыковедческого общества профессора Даниеля Чуа (Гонконг - Великобритания).

В ходе конференции были представлены доклады молодых музыковедов - аспирантов и студентов из Московской , Нижегородской , Санкт - Петербургской , Петрозаводской консерваторий , Белорусской академии музыки и Академии музыки Словении. Доклады были посвящены развитию жанра оперы в XXI веке, современной оперной режиссуре, экономическим проблемам, современной музыкальной журналистике и другим актуальным темам.

В ходе мероприятий студентам колледжа удалось лично пообщаться с ведущими представителями мирового музыковедения, погрузиться в мир современной музыковедческой науки.

Лариса Никитина отметила, что посещение подобных мероприятий играет важную роль в воспитании профессиональных компетенций будущих специалистов, имеет большое значение в формировании их мотивации к исследовательской и научной деятельности.

Добавим, что среди спикеров круглого стола были выпускники колледжа Зинаида Слободзян и Ксения Полпудова, которые в настоящее время продолжают образование в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова и Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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