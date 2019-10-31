Культура

Куратор доброхотского движения в «Михайловском»: За сезон добровольные помощники музея выполнили внушительный объем работы

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начала работу традиционная, уже XVIII конференция доброхотов, в которой принимают участие члены и руководители волонтерских объединений из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, поселка Языково (Ульяновская область), Выборга (Ленинградская область), Зеленограда (Московская область), Набережных Челнов. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, с отчётом о завершившемся «сезоне добрых дел» перед участниками форума выступила куратор направления, руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяна Кононова.

Она уточнила, что в нынешнем году в «Михайловском» приняли 16 отрядов добровольных помощников общей численностью в 446 человек. При этом из-за различных, прежде всего — финансовых трудностей, некоторые отряды, предварительно заявившие о своем намерении приехать в Святогорье, впоследствии были вынуждены отказаться от этих планов. Так, например, впервые за много лет в Михайловское не попали ветераны доброхотского движения — школьники из Перми.

Доброхоты из петербургского Археологического клуба работают на очистке прудов. Фото с официальной страницы музея-заповедника «михайловское» в социальной сети

Несмотря на относительно небольшое число волонтёров в нынешнем сезоне, в период с мая и до сентября молодые люди выполнили внушительный объем работы, в том числе и сезонной, отметила Татьяна Кононова. Так, в частности, они заготавливали сено для музейных лошадей, пололи цветники и дорожки, а также посадки молодой сосны на территории 2300 кв. м, очищали от водорослей усадебные пруды (400 кв. м), убирали бытовой мусор вдоль дорог и так далее. А среди творческих заданий, которые по поручению службы музейных территорий выполняли доброхоты под началом историка и археолога, кандидата педагогических наук, лауреата национальной премии «Хранители наследия» в номинации «Доброхотство» Всеволода Пежемского, были, например, мониторинг состояния культурного слоя на территории селища «Воронич-3» и экологический мониторинг состояния дна озера Кучане и реки Сороть, определение GPS-координат фундаментов в бывшей усадьбе Дериглазово, проч., проч. Этот же отряд участвовал и в установке памятного деревянного креста на месте церкви Козьмы и Дамиана на селище «Воронич-3» к 670-летию первого упоминания Воронича в летописи.

Напомним, что в программе нынешней конференции пушкинских доброхотов — два пленарных заседания и круглый стол, в ходе которого будут намечены планы на предстоящий сезон.